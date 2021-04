Da en mand onsdag trillede af færgen i Rødbyhavn på Lolland, blev han anholdt.

Det viste sig nemlig, at han var eftersøgt af Interpol.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Den 39-årige mand, der kørte som lastbilchauffør, blev anholdt, da han kørte af færgen i Rødbyhavn onsdag middag.

For ved grænsekontrollen kom det frem, at han var eftersøgt af Interpol, da han er dømt for indbrud begået i Tyrkiet.

Af den straf, han dengang fik for sine forbrydelser, manglede han at afsone seks år og tre måneder – og de tyrkiske myndigheder har derfor begæret ham udleveret.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør, så det kan blive afgjort, om han skal udleveres til Tyrkiet.

Interpol er et internationalt samarbejde mellem kriminalpoliti i omkring 190 lande.