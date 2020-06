Partilederen Rasmus Paludan er tiltalt for at bringe andres liv i fare, da han kørte mellem 50 og 100 meter med en ung mand på kølerhjelmen.

Onsdag vidnede den unge mand i retten og fortalte sin version af episoden, der blev filmet med mobiltelefon. En video fra optrinnet kan ses øverst i artiklen.

I retten er manden fra videoen iført hvide bukser, sko og skjorte. Han har anden etnisk baggrund end dansk, og fortæller, at han bor og studerer i Sorø.

Den 22. januar 2019 så han tilfældigt på facebook, at Rasmus Paludan sendte live fra Sorø Akademi. Derfor valgte han at gå derned sammen med to kammerater.

»Det er jo Rasmus Paldudan og han er meget op at køre i medierne, så jeg ville gerne ned og se ham. Jeg ville bare snakke med ham og spørge ham, hvorfor han har de holdninger han har,« fortæller den unge mand i retten

Rasmus Paludan havde imidlertid ikke lyst til at tale med de tre drenge.

»Da jeg går derhen, sætter han sig ind i bilen og låser døren,« fortæller han i retten.

»Tror du, han er bange for dig,« spørger anklager Susanne Bluhm.

»Det ved jeg ikke, om han er blevet,« svarer manden.

Da han nåede hen til bilen, rullede Paludan ifølge den unge mand vinduet ned.

»Han ruller vinduet lidt ned og siger. Din mor. Jeg bliver selvfølgelig lidt gal, for jeg ved godt, at han ved, jeg bliver sur over sådan noget.«

Han mener ikke at have opført sig truende, men da forsvareren konfronterer ham med videoen, hvori man kan høre, at han truer med at 'klappe ham én', erkender han at have sagt netop det.

Vidnet fortæller, at han bagefter stillede sig op foran Paludans audi.

»Han har sagt din mor til mig, og derfor ville jeg lige stille mig op foran bilen. Han starter med at køre lidt, og så prøver jeg lige at stoppe ved at tage fat på kølerhjelmen. Så ender det med at han gasser op og for ikke at blive kørt ned må jeg hoppe op på kølerhjelmen.«

»Kunne du ikke gå til siden?,« spørger anklageren.

»Nej, det kunne jeg ikke.«

Baseret på de videoer der er optaget af episoden, skønner politiet at Rasmus Paludan kørte 50-100 meter med den unge mand på kølerhjelmen. En bumlende tur henover ujævn brostensbelægning i det historiske område.

»Jeg kan kun holde fast med flade hænder på kølerhjelmen. Jeg opfatter et som meget farligt, hvor han bare gasser op og kørrer ned mod porten. Jeg vil godt væk, så jeg ikke kommer ind under bilen. Jeg når lige at tænke: Nu kan jeg faktisk risikerer at der sker et eller andet med mig.« fortæller han.

En af mandens venner - der var til stede - vurderer, at Rasmus Paludan kørte mellem 40 og 50 kilometer i timen med vennen på kølerhjelmen.

Rasmus Paludan er tiltalt for 14 lovovertrædelser, hvoraf den alvorligste handler om livsfarlig kørsel med manden på kølerhjelmen. Han nægter sig skyldig i alle punkter. Han har forklaret, at det i situationen ved Sorø Akademi var ham, der var offeret. Hans forklaring kan læses her.