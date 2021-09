Politiet har oplevet en kraftig stigning i antallet af lovovertrædeler i forbindelse med bryllupskorteger i Odense.

De beskriver blandt andet lovbrud i form af kørsel uden førerret, at have ført bil med passagerer hængende ud af vinduet, kørsel overfor rødt lys, hastighedsovertrædelse, anvendelse af horn og havariblink samt manglende efterkommelse af politiets anvisninger om at standse.

Fyns Politi har i forhold til én af sagerne oplyst, at 'patruljen observerede, at det forreste køretøj i et bryllupsoptog svingede ud mod midten og spærrede trafikken, således at anden færdsel var umulig. Flere af deltagere var steget ud på vejen og var begyndt at danse.'

Sagerne er opstået i forbindelse som bryllupskorteger, der er et mellemøstligt fænomen, hvor biler kører i et optog for at fejre et nyligt indgået giftermål. Selve bryllupskortegerne er ikke ulovlige - det er først, hvis de fører til færdselsovertrædelser, at politiet bliver inddraget.

Fyn stikker markant ud i antallet af sager. I forbindelse med et ministersvar om bryllupskørsel er der indhentet oplysninger om antallet af sager hos de kredse, der har haft sager vedrørende færdselsforseelser i forbindelse med bryllupskorteger siden 2017.

De tal viser, at der siden 2017 har været i alt 38 fynske sager om lovovertrædelser i forbindelse med bryllupskorteger. 16 af disse sager har ført til udstedelse af bøder.

På bare ét år - fra 2020 til 2021 - er antallet af sager vokset fra fem til femten, hvilket svarer til en tredobling.

Vicepolitiinspektør hos Fyns Politi Lars Thede fortæller, at ud fra hvad han er bekendt med, er alle sagerne sket i Odense - typisk i Odense centrum eller omegn. Når det sker i midtbyen, er det noget, de får mange anmeldelser om, siger Lars Thede.

»Det vækker selvfølgelig opsigt, når en større bilkortege kommer med bilhorn, ofte kørende overfor rødt og med folk hængede ud af vinduerne.«

Og det er tilsyneladende særligt for Fyn, at forseelserne er hyppige.

Der er nemlig langt fra de 38 fynske sager og ned til de femten sager hos Midt- og Vestsjællands Politi, som er den kreds med det næsthøjeste antal af sager.

Det høje antal på Fyn mener Lars Thede skyldes, at bryllupskorteger er noget, de giver bevågenhed.

»Det vil sige, at når vi får anmeldelser, som vi får mange af, reagerer vi på dem,« fortæller vicepolitiinspektøren

»Nogle gange når vi ud til dem, andre gange er de forsvundet. Når vi kommer ud, sætter vi ind overfor de uroligheder, vi kan dokumentere. Vi uddeler bøder i det omfang, vi kan dokumentere overtrædelserne.«

I nogle tilfælde må politiet sætte en stopper for kortegen, fortæller Lars Thede. Og i værste fald kan en kortege, der overtræder færdselsloven, have alvorlige konsekvenser.

»De her mennesker kan blive involveret i et færdselsuheld, som de forårsager, og dermed kommer de selv til skade, eller andre kommer til skade,« siger Lars Thede, som har en klar besked:

»Det er vigtigt at understege, at når man færdes i trafikken, er der kun én ting, der gælder, og det er færdselslovens almindelige regler, og de gælder for alle. Også selvom man kører bryllupskortege.«