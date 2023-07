Et køretøj er søndag eftermiddag væltet ud over et autoværn.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Færdselsuheldet er sket på Nordjyske motorvej i nordgående retning mellem af- og tilkørsel 42 syd for Randers.

Ifølge politiet er ingen personer kommet alvorligt til skade.

Uheldet betyder, at en af vognbanerne er spærret af til redningsindsatsen.

Bilister skal derfor forvente kødannelse, oplyser politiet på Twitter.

På Vejdirektoratet fremgår det i øjeblikket, at der er en forlænget rejsetid på 10 minutter.

Politiet oplyser desuden, at det vil kræve en 'større kran' at få køretøjet op. Derfor venters der at gå 'lang tid', før alle vognbaner igen åbnes for trafik.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du normalt lytter til podcast: