En 64-årig politibetjent, der har stået for køreprøver i københavnsområdet, er tiltalt for at have krænket 75 kvinder, der skulle til køreprøver.

Den køreprøvesagkyndige mand sidder på anklagebænken i retten på Frederiksberg.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, har manden gramset på og blufærdighedskrænket kvinderne.

Til køreprøver er det en køreprøvesagkyndig, der står for den endelige test af den person, der er ved at tage kørekortet. Den køreprøvesagkyndige er uddannet politibetjent.

Den 64-årige mand er tiltalt for hele 55 forhold.

Det første stammer 2016. Her skulle en kvinde til køreprøve i København. Ifølge anklageskriftet bad politibetjenten kvinden stoppe ved en parkeringsplads i et øde område.

Uanende blev hun kommanderet ud af bilen, den 64-årige mand stillede sig bag hende og tog fat om hendes skuldre, masserede og nussede hende på armene. Til sidste vendte han den forurettede om og krammede hende i over et minut, mens han fortsatte med at kærtegne kvindens ryg.

I flere af forholdene har manden taget kvinderne på lårene under køreprøverne eller kærtegnet deres hænder på gearstangen samt fortalt dem, hvor smukke de er.

Under en køreprøve 14. august 2019 blev en ung kvinde spurgt, om hun var seksuelt aktiv midt under køreprøven. Derefter sagde køreprøvesagkyndig:

»Du har nogle af de flotteste øjne.«

Herefter sagde den tiltalte, at han godt kunne blive lidt hård, når hans kone krammede ham. Og han spurgte kvinden, om hun var seksuelt aktiv.

Den 4. september blev en kvinde igen udsat for blufærdighedskrænkelser, da hun forsøgte at få et kørekort hos manden.

Her tog 64-årige mand fat om kvindens hånd på gearstagen og sagde:

»Du tager helt forkert fat – sådan her tager du fat,« blinkede han til hende og kiggede på hendes barm og spærrede øjne op.

Den køreprøvesagkyndige fortsatte med at fortælle kvinden, at hun var meget dejlig, står der i anklageskriftet. Til sidst sagde, at han godt kunne lide kvinder og altid havde lyst til kvinder, samt at han især elskede kvinder, der var lidt eksotiske. Da mareridtsturen endelig var slut, kvitterede manden med et kram.

Under en anden køreprøve 30. juni 2016 blev en kvinde igen bedt om standse på en parkeringsplads ved Valbyparken. Hun blev masseret og nusset. Da køreprøven var overstået skrev manden sit nummer på det midlertidige kørekort og sagde til kvinden:

»Her er mit telefonnummer, så kan du sende et billede i aften, når du drikker en special øl og fejrer, at du har bestået.«

Han er tiltalt for overtrædelse af Straffelovens paragraf 150 og 232 i de fleste af de 55 forhold. Hvis manden bliver kendt skyldig, kan han risikere en fængselsstraf.

Sagen mod den 64-årige mand er berammet til to dage i retten på Frederiksberg.