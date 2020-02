En kørelærer blev tirsdag snuppet og sigtet for spirituskørsel.

Kørelæreren sad dog ikke selv bag rattet, da han blev taget. Han havde i stedet siddet på passagersædet i en skolebil, mens en elev sad i førersædet.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Skolebilen blev standset af en patrulje ved Føtex i Gravene i Viborg tirsdag eftermiddag.

Betjenene testede derefter kørelæreren for at være alkoholpåvirket.

Testen viste, at den 52-årige mand havde alkohol i blodet.

Han blev efterfølgende sigtet for at have kørt spirituskørsel.

Selvom han ikke sad bag rattet, har kørelæreren nemlig ansvaret og anses som værende føreren af bilen, da eleven ikke har noget kørekort endnu, skriver Viborg Stifts Folkeblad.