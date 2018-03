Fem personer blev sidste år kendt skyldige for at have fusket med teoriprøver. Torsdag frifindes de.

København. En kørelærer, tre tolke og kørelærerens medhjælper er ved Østre Landsret torsdag formiddag blevet frifundet for bestikkelse i sag om opfindsom svindel med teoriprøver.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

Ved Retten på Frederiksberg blev kørelæreren i marts sidste år idømt halvandet års fængsel. Retten lagde her vægt på, at han var primus motor i forbrydelserne.

De pågældende blev fundet skyldige i bestikkelse, videregivelse af fortrolige oplysninger og embedsmisbrug.

Men landsretten mente ikke, at tolkene kunne anses for at udøve eller virke i offentlig tjeneste eller hverv. Derfor var der ikke grundlag for at straffe dem for overtrædelse af de bestemmelser, der var rejst tiltale for.

Anklagen gik på et koordineret fuskeri, hvor de rigtige svar under teoriprøver blev sendt via sms til køreskoleelever hos politiet i Valby i København.

I elevernes lommer vibrerede de indpakkede telefoner, og på den måde vidste eleverne, at de skulle svare ja, lød anklagemyndighedens teori.

