En 46-årig kørelærer blev onsdag dømt for voldtogt af en 18-årig kvindelig elev.

Kørelæreren blev tidligere idømt et halvt års fængsel i Retten i Næstved, men ankemyndigheden mente den straf var mild, og derfor blev sagen anket til Østre Landsret.

Og det var altså her, at kørelæreren onsdag blev kendt skyldig igen. Men landsretten fandt frem til det samme resultat: seks måneders ubetinget fængsel.

Det skriver sn.dk.

I retten blev det i detaljer foldet ud, hvad der rent faktisk skete om eftermiddagen den 15. november 2017, hvor voldtægten fandt sted.

Den 18-årige elev startede hos kørelæreren en måned tidligere, og her 'slugte hun ham med øjnene', sagde den 46-årige mand i byretten.

Dertil undrede det også kørelæreren, at den 18-årige elev gav ham et kram efter en køretime den 13. november 2017.

To dage efter var hun til køretime igen, og da den var afsluttet, ville kørelæreren hjertens gerne se kvindens lejlighed.

De endte i lejligheden, selvom hun egentligt ikke havde lyst, og det var her, at kørelæreren pludselig stoppede op, kyssede kvinden og tog hende på numsen.

Den 18-årige kvinde var stiv af skræk, mens kørelæreren rørte hende på brysterne og pludselig også stak en finger op i hende kortvarigt, før hun fik ham skubbet væk.

Nu prøvede kørelæreren at presse eleven ind på hendes værelse, men hun insisterede på, at der var en ven, som var på vej for at male hendes lejlighed, og at han ville være der inden længe.

»Jeg sagde det flere gange, før han endelig reagerede og stoppede. Så så han nervøs ud. 'Nej, så går det heller ikke,' sagde han. Han gik, og jeg smækkede døren i og låste med det samme,« forklarede kvinden ifølge sn.dk i retten.

Kvinden fik hurtigt fat i en veninde og sin papfar, og med sidstnævnte tog hun på politistationen for at melde voldtægten.

Kørelæreren har gennem hele retssagen fastholdt, at han ikke »gjorde noget, som hun ikke ville have.«

På trods af dommen på et halvt års fængsel kunne de seks dommere ikke blive enige om, om kørelæreren skulle fratages retten til at arbejde som kørelærer. Tre stemte for, tre stemte mod, og derfor kan han igen fortsætte som kørelærer, når han har afsonet i fængslet.