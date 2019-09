'Kør bil, når du kører bil.'

Sådan lyder Sikker Trafiks slogan, men det tyder ikke på, at en kørelærer fra Fyn har hørt formaningen.

I hvert fald blev den pågældende kørelærer onsdag idømt en betinget fængselsstraf på 40 dage og en bøde på 60.000 kroner, fordi han lavede alt andet end at holde øje med trafikken.

Det skriver TV2/Fyn, som har været i kontakt med anklager Stephanie Reby.

Ifølge mediet fik kørelæreren elever til at stoppe bilen, fordi kørelæreren gerne ville tage billeder af dyr, mens han også ofte kom for sent eller faldt i søvn i undervisningen.

»Flere elever er blevet bedt om at standse kørslen, så tiltalte for eksempel kunne handle eller fotografere,« siger anklageren til TV2/Fyn.

Anklagemyndigheden argumenterede i retten for, at der var tale om grove overtrædelser, hvilket retten altså var enig i.

Ud over den betingede fængselsstraf og bøden på 60.000 fik kørelæreren en frakendelse af sit virke som kørelærer i to år.