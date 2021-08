Hvis alle kørte, som de burde, så ville politiet have langt mere tid til andre opgaver. Men da det ikke er tilfældet, holder politiet i stedet skarpt øje med de bilister, der træder til på speederen onsdag aften.

»Der er en hastighedskontrol i gang, som er en af vores kerneopgaver.«

Sådan lyder det fra Henrik Stormer, der er vagthavende ved Københavns Politi.

»Det er ikke meget mere eller mindre, end det plejer,« fortsætter han.

Egentlig burde alle bilister 'bare' overholde reglerne for at passe på sin egen og andres sikkerhed.

Dog lader det til, at nogen bliver motiveret af at undgå bøder.

Hvis det er tilfældet, skal du sænke farten omkring Ryparken på Østerbro i København.

Her er politiet til stede, klar til at give bøder og et par ord med på vejen.