På Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse blev der torsdag eftermiddag pludselig opdaget to køer på kørebanen.

Det blev nødvendigt for en skytte at aflive dyrene:

'Køer på Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse. Der er tale om levende køer. Vi anmoder bilisterne om at søge alternative veje, da trafikken er standset i begge retninger,' oplyste Sydsjællands og Lolland-Falster Politi på Twitter:

'Politiet er på stedet med en skytte, der skal aflive køerne, inden der sker alvorlige ulykker,' lød det videre.

Kort efter kunne P4 Trafik oplyse, at de løse kalve var blevet skudt.

'De løse kalve er nu blevet skudt og ligger i nødsporet, og motorvejen er åben igen!,' oplyste radiokanalen i et tweet.

Til Ritzau fortæller vagtchef Lars Denholt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at det drejede sig om to køer, der havde forvildet sig ud på kørebanen. For at undgå ulykker, valgte ejeren at aflive kørerne.

Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse er nu ved at blive genåbnet for trafik.