Igen og igen sad han foran sin computerskærm i Danmark og betalte fattige familier i Asien for at begå seksuelle overgreb på deres børn, mens han tilfredsstillede sig selv.

Men straffen på seks års fængsel vil han ikke finde sig i.

Derfor har 45-årige Ivan Vos Thrysøe – der under sagen har skiftet navn til Hansen – nu anket den straf, som byretten på Frederiksberg for nylig udmålte til ham i en tilståelsessag.

Det betyder, at Østre Landsret nu skal se på straffesagen med nye øjne og tage stilling til, om de seks års fængsel er den rette straf.

Derimod ligger skyldsspørgsmålet fast, da der var tale om en tilståelsessag.

Det var en henvendelse fra Department of Homeland Security i USA, der i efteråret 2022 gjorde dansk politi opmærksom på mandens aktiviteter på nettet.

De amerikanske myndigheder havde i forbindelse med en efterforskning af seksuelle overgreb på børn i Filippinerne konstateret, at den danske mand kontinuerligt overførte penge til nogle bankkonti, der sammen med Skype-brugernavne var interessante for efterforskerne.

Det har siden ført til flere domfældelser i blandt andet Norden – og heriblandt altså også mod den 45-årige mand fra København.

I retten tilstod han at have bestilt og betalt for seksuelle overgreb på mindst 20 mindreårige børn i årene 2017 til 2022.

De yngste af børnene var helt ned til to-års alderen.

Han rørte ikke selv børnene, men via livestreaming over internettet fulgte han med i, hvordan voksne på hans instruktion forulempede og voldtog børn ned til femårsalderen.

I et par af forholdene blev der også dømt for incest. I et tilfælde var der tale om, at manden fik en barn på 8-10 år til at forgribe sig på en 6-8-årig lillesøster – det var i hvert fald mandens opfattelse, at børnene var søskende.

Da den 45-årige blev anholdt og varetægtsfængslet, beslaglagde politiet også hans stationære computer, mobiltelefon og en ekstern harddisk.

Her blev der fundet knap 11.000 billeder og godt 7.000 filmsekvenser med børneporno.

Det vides endnu ikke, hvornår ankesagen skal behandles i Østre Landsret.

