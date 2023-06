Et dyrt ur af mærket Rolex blev betalt med 232 falske 1000 krone-sedler.

Det var en del af sigtelsen mod to unge mænd på 22 og 23 år, der mandag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret.

Det kostbare armbåndsur blev ifølge sigtelsen købt 22. september sidste år i Kolding af en medgerningsmand, der efter politiets opfattelse handlede i ledtog med de to sigtede og flere uidentificerede medgerningsmænd.

Af sigtelsen fremgår det, at medgerningsmanden ved godt 18-tiden indfandt sig på en adresse i centrum af Kolding, hvor han betalte med de 232 falske pengesedler.

Og det skete altså ifølge politiet efter forudgående aftale med de to nu anholdte mænd.

Mændene er også sigtet for »at have forskaffet sig eller andre« mindst 384 forfalskede 1000 krone-sedler, som i februar i år blev fundet i et elektronikskab i en opgang i Holmbladsgade på Amager.

Samtidig sigtes en af mændene også for i tre tilfælde i januar i år at have brugt en falsk 1000 krone-seddel til at betale for sine varer, som blev købt i 7-Eleven-forretninger på Vesterbrogade og Østerbrogade i København.

Begge mændene nægtede sig skyldige i de alvorlige sigtelser, men blev i det lukkede grundlovsforhør begge varetægtsfængslet for foreløbig 27 dage.

Politiet kom på sporet af de falske pengesedler, da man i februar slog til mod en formodet narkoliga.

Det var i den forbindelse, at man sammen med en mindre mængde narkotika fandt de mange sedler i elektronikskabet, og der gik lang tid, før det stod klart, at der var tale om falske pengesedler.

»Pengene, som ved første øjekast blev betragtet som ægte, blev beslaglagt af politiet, fordi man havde mistanke om, at de stammede fra narkotikahandel. En nærmere undersøgelse viste dog, at pengene var falske,« oplyste Københavns Politi tirsdag.