Der ventede tilsyneladende 15 borgere noget af en overraskelse, da politiet pludseligt bankede på hjemme hos dem.

Årsagen til betjentenes tilstedeværelse var de luksushøjtalere af mærket Bang og Olufsen, som borgerne forinden havde købt på Den Blå Avis.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Det har nemlig vist sig, at et falsk firma havde leaset højtalerne hos et leasingselskab i Nordsjælland – og derefter havde sat designerhøjtalerne til salg på nettet til højestbydende.

Til lokalmediet fortæller politikommissær ved Midt- og Vestsjællands Politi, Michael Andreassen, at man har efterforsket sagen siden december sidste år, og det lykkedes blandt andet politiet at finde frem til højtalerne via deres IP-adresser.

Sagen har ført til, at de 15 købere af luksushøjtalerne er blevet sigtet for hæleri – og politiet råder folk til at huske at tænke sig om og tage sine forholdsregler, når man køber varer på nettet:

»Det er ikke gået helt ublu til. Hælervarerne er ikke solgt til 1.000 kroner. Lad os bare sige, at det nærmere er til en pris af 10.000 kroner, hvor nyprisen eksempelvis kunne have været cirka 13.000 kroner. Så spørgsmålet er, om køberne har været i ond tro, da de købte de her varer,« siger politikommissæren til TV 2 Kosmopol.