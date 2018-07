»Politikerne må komme ind i kampen og hjælpe butiksejerene med at komme butikstyverierne til livs.«

Opråbet kommer fra købmand Brian Rosenstand. Tyverierne i hans to Meny-butikker er eksploderet de seneste fem år, og manglende handling fra politiet og politikerne har gjort, at Brian har lagt flere overvågningsvideoer op af tyverierne.

Han risikerer at blive politianmeldt for selvtægt, men det er en risiko, han er villig til at tage. Det er ikke bare et simpelt butikstyveri. Butikken betragtes som et hjem, og varerne som personlig ejendele.

»For mig er det det samme, som hvis de brød ind og stjal fra mit private hjem. Det er min private virksomhed og mine private værdier, men jeg kan intet gøre. Jeg må bare læne mig tilbage og se, at der forsvinder 10.000 kroner her og 5.000 kroner der. Varerne vælter bare ud her. Det er hårdt,« siger Brian Rosenstand.

Problemet er intensiveret

I gamle dage var tyverierne noget, som købmændene talte om indbyrdes. De var sjældne. I dag oplever Brian Rosenstand i gennemsnit et tyveri hver anden dag.

»Problemet er blevet meget, meget værre. Det er ganske enkelt flere tyverier, men især inden for de seneste fem år er det eksploderet helt vildt og det er blevet mere organiseret. De stjæler ofte de samme varer. Det er typisk varer, der ikke vejer så meget og som nemt kan afsættes i kioskmiljøet. Det er typisk slik, men også instant-kaffe og energidrik. Det sidste nye er vaniljestænger,« siger Brian Rosenstand.

På overvågningsvideoerne kan man se, hvordan tyvebanderne hurtigt går ind i butikkerne og kommer ud igen med kasser i favnen, inden personalet kan nå at reagere. Andre gange går tyvene ind i butikken efter varerne, og her fanger personalet dem ofte på overvågningen. Der er bare ikke meget, de kan gøre ved det.

»Det er forbundet med vold og trusler, og til tider må vi slippe nogen, fordi personalet ikke altid vil tage hårdt fat. Det er blevet voldeligt og ubehageligt, men nogle gange fanger vi dem og smider dem ud,« siger Brian Rosenstand og fortsætter:

I virkeligheden bør det ikke hedde tyveri med det voldelige adfærd, butikstyvene har. Det er nærmere røveri.

Uden konsekvens at være tyv

Det har nærmest ingen konsekvens at være butikstyv, mener Brian Rosenstand. Hvis tyvene bliver fanget, og politiet kommer ud, så er det næsten uden nogen konsekvens for tyvene. Bliver de dømt og skal betale erstatning, så ser han aldrig sine penge eller sine varer igen.

Hvis tyvene finder ud af, at de er blevet opdaget, så slipper de også, fortæller Brian Rosenstand. Enten smider de varene fra sig, eller også stiller de sig hen i køen og lægger varerne på båndet. Når det er blevet deres tur til at betale, så virker deres dankort ikke, eller også har de glemt det. I den situation kan man intet stille op.

»Der er de facto ikke noget, der hedder forsøg på tyveri i Danmark. Selv hvis vi kan se en person, der går og putter ting i tasker, og vi er helt sikre på, at personen vil begå tyveri, så kan vi intet gøre. Det har ingen konsekvens,« siger Brian Rosenstand.

Løsningerne mangler

Det er ifølge Brian Rosenstand de små kiosker i byen, der køber de stjålne varer og sælger dem videre til til indkøbspris. Derfor skal SKAT og politiet øge deres indsats over for de små kiosker og afkræve af dem, at de kan dokumentere, hvor de har købt deres varer henne.

Derudover bør der være en minimumsstraf, og den bør være progressiv. Flere lovovertrædelser, større straf. Det gælder også, hvis man kan sandsynliggøre et forsøg på butikstyveri. Det er ikke nok, at der først reageres, når tyven er ude af døren.

Men selv hvis Brian Rosenstand mener, at de politiske løsninger udebliver, er det så egentlig okay at bekæmpe en lovovertrædelse ved selv at begå en? Ja, mener han, for i modsætning til butikstyvene, så tager han sin straf, hvis han en dag skulle blive dømt for selvtægt.

»Bliver jeg dømt for selvtægt, så gør jeg det, som tyvene ikke gør. Jeg tager konsekvensen og betaler bøden. Det er det værd for at forsøge at få ændret systemet. Det er fint, at justitsministeren har været herude, men jeg kan ikke bruge det til noget, når man fra politisk side tager alt for små skridt. Lovgivning skal ændres markant, ellers vil udviklingen fortsætte, siger Brian Rosenstand.