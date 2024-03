Tirsdag er ankesag om skuddrab foran Meny i Kalundborg gået i gang i Østre Landsret.

I sagen om et dobbeltdrab på en parkeringsplads ved et supermarked i Kalundborg i november 2020 vil anklagemyndigheden fremlægge nye beviser i Østre Landsret.

Det oplyser specialanklager Andreas Kjærulff tirsdag, da ankesagen i landsretten indledes.

Ved 18-tiden 17. november 2020 ringede købmanden i Meny-supermarkedet til alarmcentralen.

- Der ligger tre mænd i en blodpøl. Det ser forfærdeligt ud, lød opkaldet.

To unge mænd var blevet dræbt af skud i blandt andet bryst og hoved. En tredje person overlevede, men blev alvorligt såret.

Videoovervågningen ved Meny viste mindst tre gerningsmænd skyde de tre ofre, mens politiet efterfølgende fandt frem til en udbrændt varevogn med våben og en stjålet hvid Audi, der havde forbindelse til drabet.

I byretten i Holbæk i juni 2022 blev fem mænd, som nu er mellem 25 år og 30 år, idømt fængsel på livstid for dobbeltdrabet, mens en sjette mand på nu 23 år blev frifundet.

Her lagde retten især vægt på mændenes færden og brug af krypterede telefoner op til drabet, hvor der blandt andet kort efter skyderiet på parkeringspladsen blev sendt beskeder, som beskrev drabene.

- Dræbte tre, bror, vi har vores hævn, lød det blandt andet på en krypteret beskedtjeneste på en af de tiltaltes telefoner.

Fire af de seks tiltalte mænd menes at have relation til den forbudte bandegruppering Loyal To Familia, LTF. Gruppen var i 2020 i konflikt med en bande, der af politiet har fået navnet Sydkystgruppen.

Alle mændene nægtede sig skyldige i byretten, og de tiltalte ankede derfor sagen til landsretten.

Tirsdag er første dag i sagen i Østre Landsret.

De nye beviser i sagen drejer sig om den sjette tiltalte, som blev frifundet i byretten. Anklagemyndigheden ønsker ham dømt til livstid.

Desuden beder anklagemyndigheden om, at byrettens dom om livstid for de fem andre tiltalte stadfæstes. De tiltalte har anket dommen til frifindelse.

/ritzau/