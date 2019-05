En københavnsk »sugardaddy« betalte tre piger på kun 17 år op til 6.000 kr. for at få adgang til deres kroppe.

Det har netop udløst en straf til den 59-årige mand på tre måneders fængsel. Ubetinget.

Ved Retten i Glostrup nægtede han sig skyldig i tiltalen for samleje med unge under 18 år mod betaling.

Men retten fandt det bevist, at han igen og igen havde forbrudt sig mod straffeloven ved at købe sex af de kun 17-årige piger.

I nogle tilfælde betalte han ifølge anklageskriftet blandt andet for at måtte binde og piske de purunge piger.

Ifølge anklageskriftet betalte han tre forskellige piger op til 6.000 kr. for at stille deres kroppe til rådighed for ham seksuelt i typisk et par timer.

Det ulovlige samvær fandt sted på forskellige hotelværelser i Københavnsområdet - blandt andet på Vesterbro og i Hvidovre, selv om manden selv bor i Hellerup nord for København.

I et enkelt tilfælde var gerningsstedet dog ifølge anklageskriftet mandens eget sommerhus.

Sammenlagt opregner anklageskriftet 23 prostitutionsforhold med de tre piger i perioden fra oktober 2017 til maj 2018.

I et enkelt tilfælde betalte han to af pigerne for at måtte tage dem under behandling samtidigt på et hotel på Vesterbrogade.

Disse piger var han kommet i kontakt med via en sugardating-profil.

Men herefter var det især en tredje 17-årig pige, som tilsyneladende særligt faldt i hans smag.

Hende havde han ifølge anklageskriftet 20 betalte stævnemøder med i første halvdel af 2018.

I flere tilfælde på hinanden følgende dage.

Det blev under domsmandssagen understreget, at pigerne ikke var egentlige prostituerede, men fordi de var under 18 år, var det forbudt at betale dem i forbindelse med et seksuelt forhold.

»Jeg har søgt meget i retspraksis, hvor der nærmest ikke har været sammenlignelige sager. Sugardating er generelt ikke ulovligt, men her er det med piger under 18 år, og det er jo det, som er kriminaliseret i straffelovens paragraf 224, stk. 2,« siger sagens anklager – Louise Arffmann fra Københavns Vestegns Politi.