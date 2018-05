En yngre læge er blevet anholdt og sigtet for i to tilfælde at have bedøvet og voldtaget kvinder i København. Manden gav kvinderne sløvende sovemedicin, hvorefter han forgreb sig på dem i sin lejlighed i København.

I et grundlovsforhør i Dommervagten i København erkendte han sig onsdag skyldig i voldtægterne. Ifølge politiets sigtelse blev den første kvinde bedøvet og herefter voldtaget tre gange natten til 27. marts, mens den anden voldtægt fandt sted godt en måned senere - natten til 29. april.

Foran dommeren i grundlovsforhøret forklarede den unge læge, at han forud for den første voldtægt havde mødtes med offeret på en cafe i det indre København. Herefter var de taget til hans lejlighed for at hente et kamera og tage nogle billeder. Da de senere vendte tilbage til lejligheden, var det meningen, at de skulle spise sammen.

»Vi drak noget alkohol - nogle cocktails. Det var min opfattelse at vi skulle have sex,« forklarede han i retten. Alligevel puttede han noget sovemedicin i kvindens drinks. Angiveligt fordi han havde det dårligt og ikke tænkte klart.

Herefter blev kvinden sløv, og han havde sex med hende inde i sin seng. Han havde samleje med hende tre gange, og fik også udløsning. Næste morgen sagde han til hende, at han skulle på arbejde, hvorefter hun forlod lejligheden.

Om voldtægten af den anden kvinde forklarede lægen, at han mødte sit offer, da hun sad på en trappe i påvirket tilstand. Han tog også hende med op i sin lejlighed, hvor hun ligeledes fik sovemedicin, som han havde ordineret til sig selv. Også denne kvinde blev voldtaget i lægens seng - uden at han brugte kondom. Næste morgen fortalte han hende, at de havde haft sex.

Ved grundlovsforhøret blev den unge læge beskyttet med et navneforbud. Derfor undlader BT at nævne hans præcise alder og nærmere angive gerningsstedet.

Den sigtede læge blev varetægtsfængslet for foreløbig to uger.