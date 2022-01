Et anonymt tip sendte fredag aften politiet og Sikkerhedsstyrelsen på tur til en københavnsk kiosk.

Og her gjorde man sig med egne ord en stor fangst.

Således konfiskerede man på adressen intet mindre en 58 store, blå flasker lattergas. Lattergasflasker, der altså i den størrelse er ulovlige at sælge og har været det siden sommeren 2020, hvor Folketinget i et forsøg på at dæmme ned for unges brug af rusmidlet, ændrede loven på området.

Det blev i samme omgang gjort ulovligt at sælge lattergas til børn og unge under 18 år.

Nu venter der kioskejeren et større efterspil, der involverer en ligeledes stor bøde.

»Nogle kiosker synes at have svært ved at overholde loven, der skal beskytte vores unge mennesker mod skader på krop og hjerne.«

»Vi fortsætter nu vores indsats for at bekæmpe ulovligt salg, og vores nyeste våben er, at salg via sociale medier afsløret ved hjælp af anonyme profiler fremover også skal kunne føre til domfældelse,« siger kontorchef Søren Assenholt Muff, Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Kontorchefen tilføjer desuden, at Sikkerhedsstyrelsen meget gerne vil modtage flere anonyme tip om lattergas.

Samme budskab kommer politikommissær Carsten Reenberg fra Københavns Politi med:

»Vi fik beslaglagt en del af de store lattergaspatroner, og det viser jo, at der er god grund til at lave tilsynene.«

»Det kan være forbundet med stor fare at indtage lattergas, og jeg vil gerne opfordre unge til at holde sig fra det. Vi fører løbende tilsyn med kiosker, men vi hører selvfølgelig også gerne fra borgere, hvis de oplever, at der bliver solgt lattergasflasker fra butikker eller kiosker,« siger han.

Det er fortsat lovligt at forhandle de små patroner, som man kender fra eksempelvis flødeskumssifoner, så længe man ikke i samme butik forhandler alkohol eller tobak.

Som køber kan man også slippe afsted med at købe to af de små patroner eller et samlet max på 17 gram om dagen uden at bryde loven.