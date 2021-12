Tirsdag eftermiddag blev en 22-årig mand skudt og dræbt i Brøndby.

Skyderiet fandt sted i boligkvarteret Hallingparken og politiet fik anmeldelsen klokken 13.13.

De seneste mange dage har københavnsområdet været plaget af skyderier med relatering til bandekriminalitet, men om tirsdagens skyderi er banderelateret, det kan Københavns Vestegns Politi ikke svare på.

»Vi kan ikke svare på det endnu. Vi har kastet et stort net ud, for at prøve at se hvad vi fanger, men vi kan ikke sige noget endnu og derfor ikke udelukke noget. Det er for tidligt,« lyder det fra politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Allan Nyring til B.T.

Politiet var massivt til stede, kort efter skyderiet fandt sted. Foto: Steven Knap – Byrd Vis mere Politiet var massivt til stede, kort efter skyderiet fandt sted. Foto: Steven Knap – Byrd

Han understreger, at politiet for nuværende fortsat er i de indledende faser af efterforskningen, og man derfor ikke kan udelukke noget endnu.

Den 22-årig mand blev skud og dræbt af flere skud. Vidner i området har set to personer løbe fra stedet umiddelbart efter skyderiet. Den ene beskrives som 170-180 cm høj, under 30 år og ikke etnisk dansk af oprindelse. Personen var iført mørkt tøj.

I forbindelse med efterforskningen, er en person anholdt, og politiet er nu i gang med at afklare hans rolle i sagen.

»Vi har stadig sigtet ham, men han er ikke blevet fremstillet i et grundlovsforhør endnu. Vi skal stadig finde ud af hans rolle i det her – og om han overhovedet har en, »forklarer Allan Nyring.

Der blev blandt andet ledt med hunde. Foto: Steven Knap – Byrd Vis mere Der blev blandt andet ledt med hunde. Foto: Steven Knap – Byrd

Med drabet på den 22-årige tirsdag eftermiddag er tre mænd nu dræbt og fire såret ved fem skyderier i Storkøbenhavn i løbet af den seneste måned.

17. december blev en 25-årig mand såret af skud i Ulsøparken i Brøndby blot få hundrede meter fra drabet i Hallingparken. Men ifølge politiet er der ingen grund til bekymring.

»Man kan føle sig lige så tryg som før. Vi er til stede og vi reagerer hurtigt, hvis noget skulle ske igen. Vi er til stede og vi vil være endnu mere til stede fremadrettet.«

»Vi synes ikke, at der er nogen grund til at være usikker,« slutter Allan Nyring af med.