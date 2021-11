Lige nu er togdriften påvirket på Valby Station i forbindelse med en efterforskning.

Københavns Politi er til stede for at undersøge et forhold.

Det bekræfter vagtchefen ved Københavns Politi, Martin Kajberg over for B.T.

»Vi arbejder på en sag, da der er kommet en anmeldelse om et forhold, og det undersøger vi,« forklarer vagtchefen til B.T.

B.T.s reporter på stedet forklarer, at DSB fortæller ud over højttaleren, at politiet har ledt med lygter på skinnerne i forbindelse med en person gående på skinnerne.

Den seneste melding lyder dog på, at politiet er færdige med deres arbejde på skinnerne, men er fortsat i området.

Hændelsen har stoppet noget af togdriften og der er i skrivende stund ingen tidshorisont på genoptagelsen.

B.T. følger sagen.