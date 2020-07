Politiet i København har i denne uge fokus på de såkaldte vanvidsbilister, som kører voldsomt for stærkt.

Dem har der været en uhyggelig stigning af under coronakrisen. Men det er ikke ovre, viser det seneste uhyggelige eksempel fra tirsdag.

Her valgte politiet at stoppe en bilist, der havde kørt meget for stærkt og udviste hensynsløs opførsel.

På strækningen på Valby Bakke lige foran Zoologisk Haves hovedindgang valgte den pågældende bilist at køre 89 km/t i en 50-zone.

Samtidig tog bilisten en beslutning om at lave en overhaling - over fuldt optrukket - lige ved indgangen til Zoo, hvor en del børnefamilier færdes i sommerferiedagene.

Det har man ikke meget til overs for hos politiet, kan man læse i et tweet, der beskriver gerningen som 'hensynsløst og farligt'.

Mandag var der også fangst af farlige bilister for politiet i København.

Det skete på Amager Boulevard, hvor to biler blev målt til at køre henholdsvis 95 og 91 km/t på et sted, hvor den tilladte hastighed kun er 50 km/t.

Såvel de to bilister på Amager Boulevard som bilisten ved Zoologisk Have fik frataget kørekortet betinget - samtidig kan de se frem til en klækkelig bøde.

Politiet i København har i forbindelse med coronakrisen haft særlig fokus på vanvidsbilister.

Det skyldes, at der har været en voldsom stigning i antallet af netop bilister, som har benyttet de delvist tomme gader under nedlukningen af Danmark til at trykke ekstra hårdt på speederen.

Således blev 19 personer sigtet for vanvidsbilisme i hele 2019 i politikredsen. Allerede halvvejs inde i 2020 var det tal på 31.

»Det er fuldstændig vanvittigt og uacceptabelt at køre på den måde. Vanvidsbilisterne spiller hasard med både eget og tilfældige borgeres liv. Derfor er det noget, vi har stort fokus på i vores færdselsindsats,« sagde chefen for Center for færdsel og trafik i Københavns Politi, Steen Søder, i en pressemeddelelse i den forgangne uge.

Han fortalte også om, hvilken type person der oftest er vanvidsbilist.

»Vanvidsbilisterne er unge mænd i store biler, der opfører sig som om, at byens gader er en legeplads. Men det her er dødeligt alvor, og derfor fortsætter vi vores indsats for at komme det her til livs,« sagde Steen Søder.