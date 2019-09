Københavns Politi er fredag aften rykket ud til meldingen om et skyderi ved Røde Mellemvej på Amager.

Da politiet kom til stedet, var der dog umiddelbart ikke tegn på, at et skyderi havde fundet sted. I stedet fandt politiet tegn på noget helt andet.

Det fortæller vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi til B.T.

»Omkring klokken 20.36 fik vi en enkelt anmeldelse om et skyderi på Amager, men kun en enkelt anmeldelse. Og da vores patrulje kom derud, var der ikke noget, der tydede på, at der havde været et skyderi,« siger Jesper Frandsen og uddyber:

»I stedet fandt vi nogle vragdele, som kan tyde på, at der måske har været et færdselsuheld, hvor to biler er stødt sammen. Vi fandt dog ikke nogen personer eller biler på stedet,« siger han.

På grund af meldingen om et potentielt skyderi, så er politiet rykket ud med adskillige patruljer. Og lige nu er undersøgelserne på stedet i fuld gang, fortæller vagtchefen.

»Vi er stadig derude for at lave gerningsstedsundersøgelser - for at udelukke et skyderi,« siger Jesper Frandsen.

B.T. følger sagen.