Som et led i bekæmpelsen af rocker- og bandemiljøet forlænger Københavns Politi og Vestegnens Politi nu deres visitationszoner.

Det gør de som en del af den tryghedsskabende indsats efter en række voldelige hændelser, skyderier og drab siden starten af december 2021.

Sådan lyder det fra de to politikredse i hver deres pressemeddelelse.

Det vil sige, at Københavns Politi forlænger de to zoner, som dækker dele af Nørrebro, Nordvest og Tingbjerg/Husum. Vestegnens Politi forlænger zonen, der dækker Gladsaxe, Rødovre og Herlev Kommune.

»At sikre borgernes tryghed og sikkerhed er vores fornemste opgave, og i den forbindelse giver visitationszonerne os mulighed for at kontrollere, om der i zonerne er personer, der går rundt med våben,« siger politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes og fortsætter:

»Vi har en stor og bred indsats for at komme de voldelige hændelser i rocker- og bandemiljøet til livs, og som led i den indsats forlænger vi nu de to zoner(I København, red.).«

Beslutningen medfører, at politiet fortsat kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Zonerne blev indført den 3. december 2021, da der havde været en række voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderedes at have relation til rocker og bandemiljøet. I flere af sagerne har Københavns Politi foretaget anholdelser, og flere personer er blevet varetægtsfængslet.

Zonerne gælder nu frem til den 1. februar 2022 klokken 18.00.

De tre visitationszoner gælder i følgende afgrænsede områder:

