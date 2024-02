Københavns Politi og Politiets Efterretningstjenestes (PET) efterforskning af sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne indstilles.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Der har været tale om en kompliceret og omfattende efterforskning,« lyder det i pressemeddelelsen, som videre konkluderer:

»At der var tale om forsætlig sabotage af gasledningerne. Det er samtidig vurderingen, at der ikke er det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark.«

Københavns Politi har derfor besluttet at indstille den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

Siden september 2022 har politiet og PET sammen med udenlandske partnere efterforsket sprængningerne af gasledningerne på Nord Stream 1 og 2, der fandt sted uden for dansk territorialfarvand.

PET følger fortsat udviklingen i trusselsbilledet og vil iværksætte løbende foranstaltninger, der kan blive nødvendige for at beskytte Danmarks kritiske infrastruktur, oplyser politiet.