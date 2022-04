Københavns Politi og PET slog onsdag morgen til i Valby, hvor man anholdte en 'yngre mand'.

Han er sigtet for at have fremmet Islamisk Stats virksomhed via sociale medier.

»Den koordinerede politiaktion fandt sted omkring klokken 6.00 onsdag morgen i Valby,« oplyser Københavns Politi.

»Det er yderst alvorligt, når vi anholder og sigter efter de såkaldte terrorparagraffer - også i de tilfælde, hvor de kriminelle handlinger er udøvet via sociale medier,« siger politiinspektør Dannie Rise, som er leder af Center for speciel efterforskning i Københavns Politi, i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at politiet fortsat har arbejde at gøre i sagen.

»Vi står stadig over for en længere efterforskning, og derfor håber jeg på forståelse for, at vi ikke kan gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt,« siger Dannie Rise desuden.

Den unge mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg i løbet af onsdag.

Her vil anklageren ifølge politiet anmode om lukkede døre.