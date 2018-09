Københavns Politi nedlægger forbud mod den berygtede bande Loyal to Familia. Det oplyser politiet på Twitter.

Forbuddet mod Loyal to Familia kommer i forlængelse af, at der snarligt skal føres en sag ved de danske domstole om, hvorvidt banden kan opløses.

I den forbindelse har Rigsadvokaten givet Københavns Politi bemyndigelse til at nedlægge et midlertidigt forbud mod banden på landsplan. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet.

»Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud. Dette midlertidige forbud gælder, indtil opløsningssagen er behandlet ved domstolene,« siger Ida Sørensen, chefanklager i Københavns Politi.

Københavns Politi nedlægger foreløbigt forbud mod Loyal to Familia. Pressebriefing foran Politigården i dag kl. 10. Til stede chefanklager Ida Sørensen og politiinspektør i Rigspolitiets Michael Kjeldgaard #politidk https://t.co/lLy6sBrBQ5 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 4. september 2018

Forbuddet træder i kraft tirsdag og gælder for hele landet. Det betyder, at LTF, som banden kaldes, ikke længere er tilladt efter straffelovens § 132. Det vil dermed være strafbart at anvende Loyal to Familias logo på eksempelvis trøjer eller kasket i det offentlige rum. Hvis man gør det, vil man blive anholdt og sigtet.

Yderligere oplyser politiet, at det ved hjælp af straffelovens § 132 b kan forbydes personer med tilknytning til LTF at opholde sig bestemte steder, som det står i pressemeddelelsen.

»Med forbuddet her får vi endnu et redskab i kampen mod LTF, der kan være med til effektivt at fjerne LTF fra gadebilledet og begrænse gruppens kriminelle adfærd. Vi kan fra i dag nu sigte LTF-medlemmer for at videreføre en ulovlig forening, og vi kan slå ned på deres utryghedsskabende manifestationer i det offentlige rum,« siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, i pressemeddelelsen.

Straffen for overtrædelser af forbuddet er op til to år.