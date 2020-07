Ofre for gaderøverier er i flere tilfælde blevet truet til tavshed, efter de har fået stjålet deres værdier.

Københavns Politi har de seneste måneder oplevet, at der er sket et stigende antal gaderøverier begået af unge mennesker.

Det fortæller Lars Feldt-Rasmussen, der er leder af afdelingen for berigelseskriminalitet under Københavns Politi, til TV2 Lorry.

- Vi er i øjeblikket plaget gaderøverier, som bliver begået af unge mod unge. Det er en kedelig tendens, siger han til TV2 Lorry.

Han ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange gaderøverier Københavns Politi i øjeblikket efterforsker. Men han siger, at der tale om en "markant stigning".

- Vi er bange for, at nogle har fundet ud af, at denne her kriminalitet skulle virke. Det en kedelig forklaring. Men det er det, vi tror, siger Lars Feldt-Rasmussen til TV2 Lorry.

Onsdag har Københavns Politi anholdt en 15-årig dreng og to 16-årige drenge, som er mistænkt for i fællesskab at have begået stribevis af røverier efter samme mønster.

Røverierne er foregået i nærheden af S-togstationer i København, hvor ofrene er steget af toget, og gerningsmændene har fulgt efter og standset dem.

Ofrene er derefter blevet truet med kniv eller trusler om at anvende kniv til at udlevere værdier som eksempelvis mobiltelefon og kontanter.

Lars Feldt-Rasmussen forklarer, at flere af ofrene er blevet forsøgt truet til tavshed ved, at gerningsmændene har fotograferet dem og deres sygesikringsbevis.

- På den måde ved gerningsmændene, hvem de er, og hvor de bor. Og dermed skaber de et incitament til, at ofrene ikke går til politiet. Det er et modus, der også går igen i andre sager, siger Lars Feldt-Rasmussen.

Han er bekymret for, at der er flere ofre, der endnu ikke har anmeldt et røveri, fordi de frygter for deres sikkerhed. Han opfordrer eventuelle ofre til at kontakte politiet.

De tre unge, som er anholdt, fremstilles torsdag i grundlovsforhør.

