Københavns Politi er mandag aften massivt til stede ved Sjælør Station i Københavns Sydhavn.

Her er de ved at undersøge et 'mistænkeligt forhold', som de sagde tidligere på aftenen.

»Vi får klokken 19.45 en anmeldelse fra en borger, der går på et mistænkeligt forhold, og på den baggrund vælger vi at køre til Carl Jacobsens Vej,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Kristian Rodin.

Kort før klokken 23.30 oplyser politiet, at de har fået en anmeldelse om skyderi. Det er dette mistænkelige forhold, de undersøger.

»Vi leder efter spor, om der er afgivet skud og anslagsmærker osv.,« lyder det fra vagthavende Henrik Svejstrup.

Indtil videre har man ikke fundet spor, der kan fastslå et skyderi. Dog er der hverken døde eller sårede i forbindelse med det mistænkelige forhold.

Vagtchefen oplyser, at de fortsat er massivt til stede i området.

Hvor længe politiet agter at være på stedet, kan de ikke sige noget om.

