Københavns Politi leder i øjeblikket efter en ældre mand ved navn Christian.

Han gik torsdag eftermiddag fra et dagstilbud i Værløse – i ukendt retning.

Det oplyser politikredsen natten til fredag i et opslag på X.

Det var omkring klokken 14.50, at Christian gik fra dagstilbuddet.

Siden har han været væk.

»Ser man Christian, eller har man kendskab til hans færden, bedes man kontakte os på 1-1-4,« lyder opfordringen fra Københavns Politi, som tilføjer:

»På forhånd tak for hjælpen.«

Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Københavns Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Københavns Politi

B.T. følger sagen.