»Vi holder selvfølgelig øje med situationen og forholder os til den løbende. Hvis jeg hører noget der kræver det, kan jeg ændre indsatsen på kort tid.«

Det fortæller Esben Godiksen, der er vagtchef ved Københavns Politi, om sikkerhedsniveauet omkring flere adresser med relation til det jødiske samfund i København.

Lørdag morgen angreb terrororganisationen Hamas Israel.

Ifølge Hamas' egne tal blev der skudt 5000 raketter mod Israel på få timer. Samtidig infiltrerede flere grupper af Hamassoldater Israel, hvor de dræbte flere civile og tog både civile og militærfolk som gidsler.

Men selvom situationen i Israel lørdag pludselig eskalerede voldsomt, er det ikke noget, der nødvendigvis rykker ved indsatsen for Københavns Politi, oplyser Esben Godiksen.

Og man skal ikke forvente en opdatering på politiets indsats for at sikre jødiske adresser i København, lyder det.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at politiet er til stede på de her adresser. Og selvfølgelig fortæller vi til betjentene på stedet, hvad der sker. Men hvilken opmærksomhed vi har på hvilke adresser, holder vi for os selv af sikkerhedsmæssige årsager,« fortæller han.

Selvom vagtchefen ikke vil oplyse noget om indsatsen på konkrete adresser, forsikrer han om, at politiet har blik for ændringer i situationen.

»Der er ikke noget nyt i det her for os. Vi har i lang tid holdt øje med verdenssituationen, og selvfølgelig har vi blik på situationen i Israel. Og vi har gode planer for, hvis situationen skulle ændre sig,« lyder det.