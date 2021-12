Her til aften er Københavns Politi til stede på Enghavevej, hvor der er sket et husspektakel, der har resulteret i en overfladeskramme. Først var det forlydender om et »lille knivstikkeri.«

Det fortæller Henrik Stormer fra Københavns Politi.

»Vi har været ude til en anmeldelse om knivstikkeri, men det er et overfladesnit. Skrammen er så overfladisk, at det knap kan kaldes et knivstikkeri,« oplyser vagtchef Henrik Stormer.

Husspektaklet er sket på den del af Enghavevej, der ligger på kanten af Vesterbro, og er et område med lejligheder.