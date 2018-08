Henover sommeren har dansk politi talrige gange måtte yde beskyttelse til en mand ved navn Rasmus Paludan. Han er stifter af partiet Stram Kurs, og vil gøre Islam ulovligt i Danmark. Videoen ovenfor er klippet sammen af politikerens egne videoer, hvor han under massivt politiopbud besøger boligområder med mange muslimer for at fortælle om sin politik.

Rasmus Paludan er flere gange blevet mødt med trusler og vold i forbindelse med optagelser til sin Youtube-kanal, Frihedens Stemme. Det har gjort ham til storforbruger af politiets serviceydelser. En aktindsigt, som B.T. har modtaget fra Københavns Politi, viser, at politikredsen hele 45 gange i 2017 sendte en eller flere patruljer afsted til 'politimæssig indsats i tilknytning til Rasmus Paludans aktiviteter'.

»Jeg er blevet overfaldet utallige gange. Jeg har aldrig tilkaldt politiet, uden at der var brug for det,« siger Rasmus Paludan til B.T.

I 2017 stiftede Rasmus Paludan partiet »Stram Kurs«. Partiet skriver på sin hjemmeside, at Islam skal være forbudt i Danmark, og at det med få undtagelser kun er etniske danskere, der skal have lov til at opholde sig i Danmark.

Rasmus Paludan driver også tv-kanalen 'Frihedens stemme' på YouTube. I 2017 lagde han en række videoer ud, hvor han stillede sig op foran Ungdomshuset og andre kendte tilhørssteder for den yderste venstrefløj på Nørrebro i København. Videoerne viser flere truende situationer, hvor Rasmus Paludan må flygte og ringe efter politiet.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs deler pjecer ud på Runddelen på Nørrebro.No Pegida, som tidligere har været voldelige overfor ham var til stede. Politiet var også mødt talrigt op. Foto: Linda Kastrup Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs deler pjecer ud på Runddelen på Nørrebro.No Pegida, som tidligere har været voldelige overfor ham var til stede. Politiet var også mødt talrigt op. Foto: Linda Kastrup

Selv afviser han, at han inviterer til overfald ved at stille sig op på steder med voldsparate personer:

»Man kan ikke som borger selv være skyld i, at man bliver overfaldet ved, at man stiller sig op på et offentligt tilgængeligt sted og siger sin mening.«

Men søger du ikke bevidst konfrontationerne i dine videoer?

»Jeg ser det som en borgerpligt, at stille mig op de steder, hvor man ikke kan sige sin mening af frygt for at blive overfaldet. Og jeg oplever, at der er sket en forandring. Når jeg førhen stillede mig op foran Bumzen i Baldersgade, blev jeg overfaldet. Jeg fortsatte, indtil jeg ikke blev overfaldet, og i år holdt jeg tale foran Bumzen på årsdagen for rydningen af Ungdomshuset, uden at der skete noget. Men det hjalp måske, at der stod 20 betjente.«

Fakta Rasmus Paludan Advokat med møderet for Landsretten. Har fungeret som forsvarer for blandt andre hash-betjenten Lars Kragh Andersen og kunstneren Uwe Max Jensen.

Har tidligere været medlem af Venstre og Nye Borgerlige, men stiftede i 2017 sit eget parti 'Stram Kurs'.

Det er partiets politik, at islam skal være forbudt i Danmark, og at Danmark skal udvise enhver ikke-vestlig person, der ikke er dansk statsborger. »Fremmede, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret,« skriver Stram Kurs på hjemmesiden.

Rasmus Paludan stillede i 2017 op til Kommunalvalget i København, men fik ikke nok stemmer til at få en kandidat i Borgerrepræsentationen.

Under valgkampen i 2017, hvor »Stram Kurs« stillede op til Københavns Borgerrepræsentation, fik Rasmus Paludan massiv politibeskyttelse.

»Jeg vil tro, at halvdelen af de 45 gange, politiet er rykket ud, stammer fra valgkampen. PET havde givet mig specifikke instrukser, og det betød, at hvis jeg skulle hænge valgplakater op eller deltage i et offentlig arrangement, skulle jeg melde, hvornår jeg kom, og hvornår jeg gik. Københavns Politi sendte en patrulje hver gang, uden jeg bad dem om det,« fortæller Rasmus Paludan.

Rasmus Paludans behov for politibeskyttelse er ikke blevet mindre i 2018. På en turné rundt i landet har han demonstreret iført skudsikker vest i boligområder, hvor der bor mange muslimer. Han har lavet videoer i blandt andet Vollsmose, Brøndby Strand, Taastrupgaard, Ishøj, Greve, og Aalborg Øst. Alle stederne har han fået massiv politibeskyttelse, og hans besøg har ført til trusler, flaskekast og anholdelser.

Rasmus Paludan. Foto: Christian Als Vis mere Rasmus Paludan. Foto: Christian Als

PET har advaret om, at trusselsniveauet kan stige grundet de fortsatte politiske ytringer, men det afskrækker ikke Rasmus Paludan:

»Jeg har ingen planer om at stoppe, men jeg modererer nogle gange budskabet, hvis ændringen kan forsvares politisk. I Nivå var det planen, at vi skulle brænde en koran i timen. I stedet vil vi uddele porno med to nøgne kvinder iført hijab, der dyrker lesbisk sex,« siger han.

B.T. har bedt Københavns Politi kommentere det store brug af ressourcer på beskyttelsen af Rasmus Paludan, men de ønsker ikke at kommentere sager der drejer sig om enkelte borgere. I en mail skriver udtaler politikredsen:

»Generelt er det Københavns Politis opgave at sørge for sikkerhed og tryghed for alle borgere, og det bruger vi de nødvendige ressourcer på. Vores opgave er at sikre beskyttelse af personer, der benytter sig af deres ytringsfrihed også selv om det betyder hyppig politimæssig tilstedeværelse.«

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange mandetimer, politiet har brugt på at beskytte Rasmus Paludan.