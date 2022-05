Københavns Politi efterlyser en 68-årig mand, der er gået fra sin lejlighed på Østerbro.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Manden, der hedder Jens, har været meldt savnet af en pårørende siden den 24. april.

Derfor beder politiet nu borgerne om hjælp.

»Politiet har ingen grund til at tro, at han har været udsat for en forbrydelse, men vi og hans pårørende vil gerne i kontakt med ham,« oplyser politiet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget billede af Jens, men han beskrives som:

Ca. 170 cm høj

Almindelig af bygning

Gråt, langt hår med dreadlocks

Gråt, langt skæg ned til skuldrene

Er der borgere, der har set Jens eller har viden om, hvor han befinder, bedes de kontakte politiet på tlf. 1-1-4.

