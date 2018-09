Københavns Politi har anholdt syv personer i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

Det skriver politikredsen på Twitter.

I forbindelse med koordineret anholdelsesaktion har Københavns Politi igår anholdt 7 personer. De er mistænkt for at tage del i voldeligt overfald ifm. nuværende bandekonflikt. De fremstilles kl. 10. Ingen yderligere kommentarer før endt fremstilling #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 24, 2018

'I forbindelse med koordineret anholdelsesaktion har Københavns Politi i går anholdt 7 personer. De er mistænkt for at tage del i voldeligt overfald ifm. nuværende bandekonflikt. De fremstilles kl. 10. Ingen yderligere kommentarer før endt fremstilling,' fremgår det af tweetet.

Den nuværende bandekonflikt har i de seneste uger udmøntet sig i en lang række skudepisoder i København og på Vestegnen. Flere civile er blevet ramt.

Fredag aften gik det ud over en 19-årig mand, der ifølge politiet var målet i et skyderi. B.T. talte søndag med mandens far, der gav en status på sin søn.

»Ifølge lægerne er sandsynligheden for, at han nogensinde kommer til at gå igen, næsten nul. Så han bliver lam i benene resten af sit liv,« sagde den 19-åriges far, Walid El-Jamal, om seneste nyt fra Rigshospitalets Traumecenter, hvor sønnen er indlagt på fjerde døgn.

I skyderiet, hvor den 19-årige mand blev ramt, gik det også ud over to civile personer, der blev ramt af skud, men som er uden for livsfare.

Den igangværende bandekonflikt udspringer fra København. Her har politidirektør Anne Tønnes fortalt, at der er tale om et opgør internt i en bande fra Nørrebro.