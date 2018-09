Det er ikke længere kun på Sjælland, at politiet kigger efter den svenske Volvo. Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Jeg kan oplyse, at vi kører en større operation i hele landet. Vi har personale placeret over hele landet, der kigger efter den svenske Volvo. Når vi lukkede hele trafikken ned skyldes det, at vi skulle nå frem for at kunne holde øje,« siger pressetalsmand Riad Tolba.

Der har været meldinger om, at der eksempelvis er politi til stede ved Lillebælt og ombord på færgen til Samsø. Det bekræfter Riad Tolba.

Han vil ikke gå i detaljer med, hvordan politiet er til stede rundt i Danmark, men alle politikredse er involveret.

Tidligere fredag eftermiddag blev alle broer, motorveje og færger lukket for trafik på Sjælland. Der er nu åbnet op for trafikken igen alle steder.

Dog viser direkte billeder fra TV 2 News, hvordan alle biler på vej over Øresundsbroen bliver kontrolleret en for en af svært bevæbnet politi.

Politiet efterlyser i forbindelse med nedlukningen af Sjælland en sort svensk Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546.

Vidner, som observerer køretøjet, skal straks kontakte politiet på 112.

Det er vigtigt, at man ikke selv forsøger at kontakte personerne, men blot observerer og melder det, man ser, til politiet, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

I køretøjet befinder sig formentlig tre personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet.