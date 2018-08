I flere timer onsdag aften var der ingen togdrift til og fra Københavns Hovedbanegård, da politiet jagtede en fange på stationen. Han er ikke fundet.

Kort før klokken 22.40 fortæller vagtchef Michael Andersen, Københavns Politi, at hovedbanegården atter er åben for rejsende.

»Vi har ikke fundet ham. Grunden til, at det har taget så lang tid er, at vi har gennemgået hele hovedbanegården, fordi vi havde en klar indikation af, at han var der. Det er han ikke, kan vi nu konstatere,« siger han og tilføjer at manden ikke er farlig.

Al togdrift til og fra Københavns Hovedbanegård står stille, og politiet har evakueret hovedbanegården. Foto: Henrik R. Petersen/Ritzau Scanpix

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvilket fængsel, den eftersøgte fange er stukket af for. Til gengæld siger han, at politiet leder videre.

»Vi har flere spor, vi arbejder med. Det kan jeg ikke ridse op her, men eftersøgningen fortsætter,« siger Michael Andersen.

Foto: Henrik R. Petersen/Ritzau Scanpix

Omkring 20.40 oplyste politiet til B.T., at man undersøgte 'et mistænkeligt forhold' på hovedbanegården.

Tidligere onsdag kom det frem, at svensk politi leder efter end undsluppen fange. Svensk politi er informeret om aktionen, men ifølge Stephan Söderholm fra politiet i det sydlige Sverige, har aktionen ingen direkte kobling til Sverige. Det siger han til Aftonbladet.

Togtrafikken ventes nu at blive genoptaget, men det bliver med massive forsinkelser.