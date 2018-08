Der er i øjeblikket ingen togdrift til og fra Københavns Hovedbanegård.

Det skyldes, at Københavns Politi arbejder på stedet. Det bekræfter vagtchef Henrik Brix over for B.T.

»Jeg har ikke så meget at sige på nuværende tidspunkt. Vi undersøger et mistænkeligt forhold på hovedbanegården,« siger han uden at oplyse præcist hvor på stationsområdet, det er.

Det er uvist om stationen er decideret afspærret, men politiet beder om, at offentligheden holder sig væk.

»Vi vil helst ikke have nogen derind. Vi skal have gennemsnøgt det hele derinde,« siger Henrik Brix.

Banedanmark oplyser også på Twitter, at der ikke er nogen togdrift tll og fra København H i øjeblikket. Det betyder at de tog, der kommer nordfra kun kører til Vesterport Station, mens togene sydfra kun kører til Dybbølsbro Station. Ifølge Movia kører busserne som normalt.

S-banen: Vi kan ikke køre igennem København H på grund af politiets arbejde. Vi opdaterer igen, når politiet frigiver sporene til drift igen. Hold dig opdateret på Rejseplanen — Banedanmark (@banedanmark) August 1, 2018

B.T. følger sagen...