Københavns Kommunes exitprogram for bandemedlemmer mener ikke, at drabet på Nedim Yasar vil stoppe andre.

Københavns Kommunes exitprogram, der hjælper borgere ud af kriminalitet og bander, forventer ikke, at drabet på Nedim Yasar mandag vil påvirke muligheden for at få andre ud af banderne.

Nedim Yasar var tidligere bandeleder, der efter et exitprogram havde trukket sig ud af miljøet. Han dedikerede efterfølgende sit liv til at debattere, oplyse om bander i blandt andet radioprogrammer samt at holde unge fra at gå ind i miljøet. Mandag blev han skudt og døde tirsdag.

- Vi forventer ikke, at det vil få den store betydning rent generelt.

- Selvfølgelig vil det nok give anledning til eftertanke hos de borgere, som gennemgår exit og som efterfølgende ønsker at være åbne om deres historie for eksempel i pressen.

- Det er umuligt at sige, om det vil afskrække nogen fra at gå i exit, skriver konstitueret afdelingsleder i Enheden for kriminalpræventive indsatser i Københavns Kommune Dea Seidenfaden i en skriftlig kommentar.

Oven på drabet har flere politikere fordømt, at Nedim Yasar blev dræbt. Ikke mindst, hvis det skete på grund af hans farvel til bandemiljøet.

- Banderne må for alt i verden ikke vinde dette slag, så ingen længere tør forlade bandemiljøet.

- Banderne skal væk, nedkæmpes, fjernes fra jordens overflade. Og mennesker, der forlader banderne, skal ikke kunne slås ihjel på åben gade i Danmark, skriver medlem af Folketinget for Radikale Venstre Ida Auken eksempelvis på Twitter.

Dea Seidenfaden skriver, at det er svært at sige noget generelt om, hvor let, svært eller risikabelt det er, at forlade en bande.

- At forlade en bande er ikke nemt, det er en lang og hård proces hvor der skal træffes mange betydningsfulde valg både før, under og efter en exit.

- Det er nogle gange en risikofyldt proces, som skal håndteres individuelt hver gang. Så man kan ikke sige noget generelt om risiciene for repressalier, skriver hun.

