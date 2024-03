Københavnerne er glade for at tage cyklen, men det er cykeltyvene også. Men nu skal det være slut med det sidste.

Sidste år blev ikke mindre end 17.316 cykler meldt stjålet i hovedstaden. Det er det højeste antal i 10 år.

De mange tyverier stikker en kæp i hjulet for Københavns’ ambition om at være en af verdens bedste cykelbyer.

Derfor gør Københavns Kommune nu et nyt forsøg på at komme det rekordhøje antal af cykeltyverier til livs, fremgår det af en pressemeddelelse.

Cykelparkering omkring stationer er et af de steder, hvor der i fremtiden skal være mere sikkert at efterlade sin cykel. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Cykelparkering omkring stationer er et af de steder, hvor der i fremtiden skal være mere sikkert at efterlade sin cykel. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sammen med politiet, forsikringsbranchen, DSB, Metroselskabet og Cyklistforbundet vil overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, og teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, nu gå sammen for at finde nye metoder til at stikke en kæp i hjulet for cykeltyvene.

»Vi har virkelig noget at samarbejde om. Men jeg håber også, at vi kan få taget hul på mere grundlæggende løsninger, som gør det sværere at være cykeltyv – og så skal det være attraktivt og trygt at købe en brugt cykel,« siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i pressemeddelelsen.

Fra brancheforeningen for forsikrings- og pensionsselskaber tror man på digitale stelnumre som én løsning, hvis livet skal gøres nemt for politiet og svært for cykeltyvene.

»Vi foreslår et digitalt stelnummer og et digitalt cykelregister, så du altid nemt kan tjekke på din telefon, om du er i gang med at gøre dig selv til hæler og simpelthen undgå at købe en stjålet cykel,« siger Kent Damsgaard, der er administrerende direktør for F&P.

Fra DSB's side lover man at passe bedre på Københavnernes cykler, når de står parkeret ved stationer rundt om i byen.

»Vi har forsøgt os med aflåst cykelparkering på 70 stationer rundt om i landet, så vores kunder kan være mere trygge ved at stille cyklen fra sig på stationen,« siger Lars Gøtke, Underdirektør, DSB Ejendomme i pressemeddelelsen.