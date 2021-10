På det seneste er Københavns Politi blevet ringet op af flere borgere, der har anmeldt personer med våben, hvor det dog har vist sig at være legetøjsvåben.

Og det kan være umådeligt svært at se forskel på.

»Når vi får en anmeldelse om en bevæbnet person, rykker vi talstærkt ud med det samme. Heldigvis er det ofte falsk alarm, men vi er nødt til at være på den sikre side,« siger leder af beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl.

Og netop derfor er politiet nu ude med et opråb til Københavnerne, der bærer rundt på våbenlignende legetøj eller attrapvåben.

»Vi beder om, at man tænker sig om, hvis man har våbenlignende genstande med udenfor. Det kan være en voldsom oplevelse, når man uventet bliver tilbageholdt og pacificeret af politiet, fordi der er mistanke om, at man er bevæbnet. Det er derfor, vi går ud på denne måde og beder borgerne om omtanke,« siger Peter Dahl og fortsætter:

»Det er også en god idé at tale med sine børn om det, så de også er bevidste om, hvilke signaler man kan komme til at sende, og den utryghed det kan skabe hos andre,« siger Peter Dahl.

Men bare fordi, det viser sig at være legetøjsvåben, mener han, at borgere gør det helt rigtige, når de ringer til politiet og anmelder et skydevåben i det offentlige rum:

»Man skal altid ringe til os, hvis man ser en person med et våben i det offentlige rum og man er bare det mindste i tvivl om, hvad der er tale om. I sådan en situation handler det altid om at være særlig forsigtig,« siger Peter Dahl.