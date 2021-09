Et uheld på E20 Vestmotorvejen i retning mod Fyn skaber kø.

Et spor nær afkørslen til Korsør er spærret.

Michael Skræddergaard, vagtchef ved Sydsjællands Politi, fortæller, at anmeldelsen lyder på, at to biler skulle være kørt sammen.

»Vi er lige kommet frem til stedet, så mere kan jeg ikke sige lige nu,« siger han.

Opdateres...