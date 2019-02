Der er tirsdag kø på Østjyske Motorvej omkring Hedensted.

Det skyldes, at en person blev syg under kørsel og måtte holde ind til siden for af få hjælp sine medtrafikanter.

»Der er ikke tale om et uheld. Det er en person, der blev syg under kørsel. Vedkommende er blevet tilset på stedet og bliver nu kørt på hospitalet,« siger Lars Grønlund, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til B.T.

Ifølge vejdirektoratet er E45 Østjyske Motorvej i retning mod Kolding mellem <58> Hedensted og <59> Hornstrup'. Det skriver de på Twitter.

Der er sket et uheld på E45 Østjyske motorvej i retning mod Kolding mellem <58> Hedensted og <59> Hornstrup, hvor der pt. kun er ét spor farbart. Vejen forventes tidligst ryddet kl. 16:30, og trafikken forventes først at køre normalt igen sidst på eftermiddagen. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 26, 2019

De oplyser desuden, at det ene spor er spærret, og at man derfor skal forvente forlænget rejsetid.

Ifølge Vejdirektoratet forventes vejen tidligst ryddet klokken 16.30.

Det anbefales derfor, at man finder en alternativ rute, hvis det er muligt.

Trafikken forventes først at køre normalt igen sidst på eftermiddagen.