Sidst på eftermiddagen er der lidt nord for Randers ved Hammelvej sket et uheld på den nordjyske motorvej.

To biler er impliceret, og den ene bil ligger på taget, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Begge spor i sydgående retning er derfor lige nu spærret.

Det betyder, at der er lang kø - helt op til Randers C.

Patruljerne melder fra uheldsstedet, at der alene er tale om lettere personskade hos den ene part - den anden part tilsyneladende uskadt. Der er stadig lang kø, men vi arbejder på højtryk for at få åbnet op igen. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 19, 2020

Politiet opfordrer derfor billister til at køre fra ved afkørsel 39 eller 40.

Der er ifølge politiet kun tale om en lettere personskade hos den ene part.

Den anden billist er tilsyneladende uskadt.

- Der er stadig kø, men vi arbejder på højtryk for at få åbner op igen, lyder det fra Østjyllands Politi klokken 17.20.