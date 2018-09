Opdatering: E20 Vestmotorvejen er genåbnet efter uheldet tirsdag morgen. Ifølge Vejdirektoratet må der forventes kødannelser og forlænget rejsetid ud på formiddagen.

Der er lige nu lang kø på Vestmotorvejen efter et uheld tirsdag morgen.

Vejdirektoratet oplyser på Twitter, at motorvejen er spærret i retning mod Ringsted mellem Rasteplads Antvorskov Syd og frakørsel 38 Slagelse Ø på grund af et ‘alvorligt uheld.’

Der er 'kødannelse og forlænget rejsetid på op til 10 minutter,' skriver Vejdirektoratet.

Ifølge P4 er der 'massiv kø,' der skal afvikles.

Ifølge TV 2 Øst melder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at der er tale om et solouheld. Politiet ankom til stedet klokken 8, og den foreløbige melding er, at det ikke er livstruende.

Oprydningsarbejdet er netop igangsat og forventes afsluttet tidligst kl. 09:00