Grænsehandel er ikke længere muligt, oplyser de tyske myndigheder ifølge dansk politi.

Der var mandag formiddag kødannelse ved grænsen mellem Tyskland og Danmark i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Køen af biler var på et tidspunkt oppe på tre kilometer ved grænseovergangen i Frøslev, oplyser en kommunikationsmedarbejder i politikredsen. Herefter faldt den til to kilometer. I Kruså og Sæd var der ingen kø.

Kødannelserne skete på grund af grænselukningen, som skal forsøge at hindre spredningen af coronavirus.

Lidt efter klokken 10 kunne politiet dog melde, at køen var væk - til gengæld kørte trafikken langsomt.

Tyskland besluttede at lukke grænsen med virkning fra mandag klokken otte. Det fortalte den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, på et pressemøde søndag aften.

Danmark lukkede sin grænse til Tyskland lørdag ved middagstid.

Danmark vil kun tillade udlændinge at rejse ind, såfremt de har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. Men udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse kan komme ind i Danmark.

I øvrigt kan det ikke længere lade sig gøre lige at smutte over grænsen for at hente billige varer i Tyskland. De tyske myndigheder anser ikke grænsehandel for at være et anerkendelsesværdigt formål, oplyser politiet på Twitter.

Heller ikke et besøg hos en tysk dyrlæge kan accepteres, lyder det.

