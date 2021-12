En ansat i Rema1000 på Silkeborgvej i Åbyhøj kontaktede onsdag klokken 14.31 politiet og fortalte, at han havde fanget en kødtyv på kamera.



En patrulje kørte derfor til stedet, hvor de traf den 29-årige mand, som personalet havde tilbageholdt.



Medarbejderen forklarede, at den 29-årige havde stjålet kød for nogle tusinde kroner i butikken dagen før. Personalet havde opdaget tyveriet på overvågningen, men de havde ikke nået at stoppe den 29-årige.



Onsdag indfandt manden sig så igen i butikken. Han havde samme tøj på og samme taske med, og han blev hurtigt genkendt og tilbageholdt.



Da politiet kom frem, erkendte den 29-årige tyveriet, som han blev sigtet for.

Og det er ikke første gang i denne uge, at en kødtyv er på spil

Omkring 18.20 mandag fik Østjyllands Politi en anmeldelsen om, at kødtyven var på spil.

Anmeldelsen lød på, at Netto-butikken i det nordlige Aarhus netop havde haft besøg af en ung mand, der havde stjålet intet mindre end 17 pakker kød.

Kødet havde han lagt ned i en rullekuffert, og derefter stak han hurtigt afsted.

En vågen medarbejder havde efterfølgende set manden stige på buslinje 2A, der kort efter blev standset af en patrulje på Langelandsgade.

Betjentene kunne se, at der bagest i bussen sad en mand, der passede på det signalement, medarbejderne havde givet.

Betjentene tog derfor kontakt til den 22-årige mand, der blev bedt om at vise, hvad han havde i sin kuffert.

Den viste sig ganske rigtigt at være fyldt med kød, og den 22-årige mand blev anholdt og sigtet for butikstyveri.

Manden blev herefter kørt retur til Netto, der fik tilbageleveret de stjålne varer. Herefter fik han besked på, at han ikke fremover måtte indfinde sig i Netto, og efterfølgende blev han løsladt igen.