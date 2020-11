Københavns Vestegns Politi har fredag morgen udsendt en efterlysning af en mand, som er mistænkt for at true en taxachauffør med kniv.

Offentliggørelsen af billeder af den mistænkte sker i håb om, at offentligheden kan hjælpe politiet med at identificere vedkommende.

»Vi frigiver nu et par billeder af den mistænkte i håb om, at nogen kan hjælpe os med at få sat et navn på,« siger politikommissær Søren Andersen i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted i torsdag den 8. oktober klokken 01.30 ved Ågården og Bjerggården i Ishøj.

Her satte den mistænkte sig pludselig satte sig ind i en taxa, som holdt parkeret, og truede chaufføren med en kniv.

Det fik chaufføren til at flygte, og da han vendte retur til bilen, var gerningsmanden væk.

Politiet efterforsker sagen som forsøg på røveri og har siden episoden forsøgt at identificere den mistænkte – dog uden held. Derfor er de nu ude og bede offentligheden om hjælp.

Den mistænkte beskrives som værende af mellemøstligt udseende, mellem 25 og 30 år gammel mellem 175 og 180 centimeter høj og almindelig af bygning.

Sagen efterforskes som et forsøg på røveri. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Sagen efterforskes som et forsøg på røveri. Foto: Københavns Vestegns Politi

Han har mørkt hår og mørkt skæg og var iført hue og en tyk trøje.

Hvis du ved, hvem manden på billedet er, eller har andre oplysninger, der kan hjælpe politiets i deres efterforskning, hører de gerne fra dig.

Du kan rette henvendelse til Københavns Vestegns Politi på telefon 43 86 14 48.

Politiet understreger, at manden på fotoet også er velkommen til selv at henvende sig til politiet.