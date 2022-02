Mandag aften anmeldte flere parkanter Parkeringsselskabet EuroPark og inkassovirksomheden EuroIncasso for bedrageri.

Nu er alle sagerne samlet ved Københavns Politi, der skal tage sig af og vurdere sagerne.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Parkanterne mener, at firmaerne bruger ufine metoder til at inddrive flere penge. En af dem er Ole Riis Hansen, der også har anmeldt de to firmaer til politiet.

Han fik ud af det blå en såkaldt 'skyldnererlæring' med posten fra EuroIncasso, der deler samme direktør som parkeringselskabet.

»Det er et svindelforetagende, og jeg tror overhovedet ikke på dem. Det er helt grotesk, det her,« siger han til B.T.

Her påstod firmaet, at Ole Riis Hansen skulle have parkeret ulovligt nogle måneder forinden, ikke betalt bøden og efterfølgende have fået fire rykkere.

Men det billede kan Ole Riis Hansen slet ikke genkende. Han anerkender, at han måske har parkeret ulovligt, men han har hverken fået bøde eller rykkere.

I stedet har han fået en regning på 1.458,04 kroner, der dækker over bøde på 650 kroner, rykkere og sagsomkostninger.

Det er som nævnt ikke kun Ole Riis Hansen, der har haft en træls oplevelse med de to selskaber. I Facebook-gruppen 'Samlet front mod EuroIncasso', er mere end 400 parkanter samlet for at dele deres dårlige oplevelser.

B.T. forsøger at få en kommentar fra EuroIncasso.