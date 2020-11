Københavns Politi er mandag aften massivt til stede ved Sjælør Station i Københavns Sydhavn.

Her er de ved at undersøge et mistænkeligt forhold.

»Vi får klokken 19.45 en anmeldelse fra en borger, der går på et mistænkeligt forhold, og på den baggrund vælger vi at køre til Carl Jacobsens Vej,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Kristian Rodin.

»Vi er ved at undersøge, hvad der er op og ned.«

Vagtchefen oplyser desuden, at de er massivt til stede i området.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere om årsagen til deres tilstedeværelse.

Dog er der hverken døde eller sårede i forbindelse med det mistænkelige forhold.

